Flotilla la Marinette abbordata dall' Idf | soldati a bordo con fucili spianati

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(LaPresse) La Marinette, imbarcazione della Global Sumud Flotilla rimasta indietro rispetto agli altri scafi per un guasto, è stato bloccata dallIdf giovedì al largo di Gaza. Il gommone della Marina israeliana si avvicina e i soldati dello Stato ebraico, con i fucili puntati, intimano agli attivisti di restare seduti e di tenere le mani in alto. Poi salgono a bordo della Marinette e il live streaming si interrompe. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

