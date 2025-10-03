Flotilla la Marinette abbordata dall' Idf | soldati a bordo con fucili spianati
(LaPresse) La Marinette, imbarcazione della Global Sumud Flotilla rimasta indietro rispetto agli altri scafi per un guasto, è stato bloccata dall’Idf giovedì al largo di Gaza. Il gommone della Marina israeliana si avvicina e i soldati dello Stato ebraico, con i fucili puntati, intimano agli attivisti di restare seduti e di tenere le mani in alto. Poi salgono a bordo della Marinette e il live streaming si interrompe. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
