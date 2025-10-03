Flotilla | la maglia dell’attivista che voleva portare l’olio di famiglia a Gaza andrà alla città di Martina Franca Renzo Scialpi il giorno dopo il rientro in Europa

Renzo Scialpi, tra i fermati dai militari israeliani, è tornato ieri sera a Bruxelles dove lavora. Originario di Martina Franca era imbarcato nell’ambito della Global Sumud Flotilla. Avrebbe portato a Gaza un quintale di olio ricavato da un piccolo uliveto di famiglia che si trova a Crispiano. Quell’olio, come gli altri beni, è stato consegnato al tramite, la chiesa e al fatah. Da Bruxelles l’attivista pugliese fa sapere che, tramite un parente, donerà la sua maglia Global Sumud Flotilla alla città di Martina Franca, per il sostegno morale che ha avvertito. Martina Franca dove da ieri è in corso il presidio permanente a palazzo ducale da parte dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

