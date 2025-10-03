Nel gioco delle parti, ogni informazione che arriva dallo scenario di guerra Mediorientale va presa con le pinze. Ma questa mattina il Ministero degli Esteri israeliano ha lanciato una “bomba” non indifferente: “N essuna delle 40 imbarcazioni che partecipavano alla Global Sumud Flotilla, i ntercettata da Israele durante lo Yom Kippur, trasportava aiuti umanitari”, ha detto una nota del ministero, che ha anche diffuso un video della polizia israeliana, in cui il portavoce Dean Elsdunne mostra l’interno vuoto di una delle imbarcazioni più grandi della flottiglia. Il portavoce sottolinea che la totale assenza di aiuti spiega perché gli organizzatori abbiano rifiutato l’offerta di Israele e di numerosi altri Paesi di consegnare gli aiuti e di evitare di entrare in una zona di guerra attiva e violare la legge. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Flotilla, la clamorosa rivelazione di Israele: “Sulle barche non c’erano aiuti umanitari, solo droga e alcol” (video)