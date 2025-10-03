Flotilla la breccia social aperta in mondovisione nel muro del silenzio
Dalla diretta ai commenti, milioni di utenti hanno seguito da smartphone e pc l’intervento israeliano sulle barche dei volontari. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: flotilla - breccia
Nino Rocca, storico socio del Centro Impastato, è in viaggio per Gaza. Gli auguriamo e ci auguriamo che la missione della Flotilla riesca ad aprire una breccia in un mondo dominato dall'odio e dalla disumanita'. Caro Nino, un abbraccio da tutti noi. Vai su Facebook
Abbordaggio della Flotilla, sciopero e manifestazioni a Brescia https://giornaledibrescia.it/cronaca/abbordaggio-global-sumud-flotilla-manifestazioni-brescia-xmzcvcc1… #GlobalSumudFlotilla - X Vai su X