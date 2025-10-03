Flotilla la breccia social aperta in mondovisione nel muro del silenzio

Repubblica.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dalla diretta ai commenti, milioni di utenti hanno seguito da smartphone e pc l’intervento israeliano sulle barche dei volontari. 🔗 Leggi su Repubblica.it

