Flotilla intercettata l' ultima barca che ancora navigava verso Gaza
L'ultima nave della Global Sumud Flotilla che ha tentato di rompere il blocco marittimo israeliano su Gaza è stata intercettata dalla Marina israeliana. La Marinette, questo il nome dell'imbarcazione, ha avuto problemi meccanici ed era rimasta indietro rispetto alla flotta principale di 41 navi, tutte intercettate e prese in consegna ieri dallo Stato ebraico. Il video mostra le truppe dell'unità commando navale Shayetet 13 salire a bordo dell'imbarcazione. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
In questa notizia si parla di: flotilla - intercettata
Flotilla intercettata dalla marina israeliana: «Abbordaggio iniziato». Gli attivisti: «La rotta non cambia, andiamo avanti» – La diretta
Flotilla per Gaza intercettata da Israele: ‘Arrestata eurodeputata’, proteste e scontri a Roma, Genova e Torino
Israele abborda la Global Sumud Flotilla: intercettata anche la barca degli attivisti romagnoli
Intercettata la nave Marinette, l'ultima nave di Flotilla ancora in navigazione https://tg.la7.it/esteri/global-suud-flotilla-news-3-ottobre-gaza-marinette-03-10-2025-245280… - X Vai su X
Questa notte la Global Sumud Flotilla è stata intercettata, abbordata e dirottata dalla Marina israeliana. Le persone a bordo sono state portate al porto di Ashdod e non è chiaro cosa succederà. Il ministro degli Esteri dice che gli italiani fermati sono 22 e che ha - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, la Marinette abbordata da Israele in diretta streaming: era l'ultima barca superstite in viaggio verso Gaza - L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da ... ilmessaggero.it scrive
Tel Aviv sbeffeggia gli attivisti: "Sulle barche poco cibo per Gaza". E un'ultima nave della Flotilla prova a forzare il blocco - In un video pubblicato dal ministero degli Esteri israeliano un militare critica la missione umanitaria: "Non si è mai trattato di aiuti, è stata solo una provocazione" ... Secondo today.it