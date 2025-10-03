Flotilla in Rai si fermano solo Tg3 e ‘Ore 14’ Rainews in forma ridotta
Pochi disservizi nel servizio pubblico Rai per via dello sciopero generale indetto dalla Cgil in solidarietà con la Flotilla e la causa palestinese. Al momento, a quanto risulta a LaPresse, soltanto l’edizione delle ore 12 del Tg3 e ‘Ore 14’, il programma su Rai2 di Milo Infante, non sono andati in onda. ‘Storie Italiane’, ‘La Volta Buona’, ‘La Vita in diretta’, ‘Bellamà’, ‘La porta magica’, ‘Agorà’, ‘Geo’ sono andati in diretta senza eccessivi problemi. Idem le edizioni del Gr1 e i programmi di Radio1, mentre qualche edizione non di punta di Gr2 e Gr3 sono andate in onda in forma ridotta. In versione ridotta ‘Unomattina News’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - fermano
Sumud Flotilla, i centri sociali del Nordest annunciano: «Se fermano le barche per Gaza blocchiamo anche il porto di Venezia»
La minaccia dei centri sociali: "Se fermano Flotilla, blocchiamo il Porto di Venezia"
Global Sumud Flotilla, i sindacati: "Se la fermano, bloccheremo i porti di Livorno e Piombino"
la Repubblica. . Proclamato per oggi 3 ottobre lo sciopero generale per la Flotilla indetto da Cgil e Usb. Si fermano i trasporti, la scuola e la sanità. Il Garante ha definito illegittimo lo sciopero perché non c’è stato un preavviso, ma la Cgil ha già annunciato ricor - facebook.com Vai su Facebook
Oggi lo sciopero generale contro il genocidio a Gaza e a fianco della Flotilla assaltata da Israele Non lo fermano il “garante“ per il quale è illegittimo, néSalvini che minaccia precettazione, ma poi ci ripensa Piazze già piene da giorni Meloni stizzita, non si tiene - X Vai su X
Flotilla, mobilitazione alla Statale di Milano - Tra le persone imbarcate e arrestate da Israele durante l'abbordaggio delle navi, il consigliere dem Romano ... Scrive rainews.it
La Flotilla sparisce da Rai1 e Canale 5, spazio a Affari Tuoi e Ruota della Fortuna - Mentre la Flotilla viene fermata e le piazza in Italia si riempiono per le proteste, sulle due principali reti generaliste sparisce il racconto di quanto ... Segnala fanpage.it