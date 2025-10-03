Pochi disservizi nel servizio pubblico Rai per via dello sciopero generale indetto dalla Cgil in solidarietà con la Flotilla e la causa palestinese. Al momento, a quanto risulta a LaPresse, soltanto l’edizione delle ore 12 del Tg3 e ‘Ore 14’, il programma su Rai2 di Milo Infante, non sono andati in onda. ‘Storie Italiane’, ‘La Volta Buona’, ‘La Vita in diretta’, ‘Bellamà’, ‘La porta magica’, ‘Agorà’, ‘Geo’ sono andati in diretta senza eccessivi problemi. Idem le edizioni del Gr1 e i programmi di Radio1, mentre qualche edizione non di punta di Gr2 e Gr3 sono andate in onda in forma ridotta. In versione ridotta ‘Unomattina News’. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla, in Rai si fermano solo Tg3 e ‘Ore 14’, Rainews in forma ridotta