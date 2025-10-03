Flotilla il senatore Croatti atterrato a Roma | Arrestati con mitra spianati liberate gli altri attivisti

Il senatore riminese Marco Croatti è atterrato all’aeroporto di Roma Fiumicino, dopo il trasferimento da Tel Aviv: era tra i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Sbarcati alle 14,10 al Terminal 3, successivamente sono stati accolti, allo scalo romano, dalla segretaria. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Liberati dalle autorità israeliane i 4 deputati italiani di #Flotilla. Lo rende noto il Ministero degli Esteri. Il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Artuo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi rientreranno con un volo di linea da

"A bordo non ci sono aiuti umanitari". Israele non ha solo bloccato la Flotilla e arrestato gli attivisti, per buona misura ha deciso di provare a spargere anche fake news su quanto sta accadendo, nonostante ci fossero giornalisti a bordo. L'ex senatore leghista P

Il senatore Marco Croatti è atterrato a Fiumicino: "Tremendamente preoccupati per gli italiani nel centro di detenzione" - Croatti ha raccontato i momenti della notte: "Noi abbiamo passato una nottata che poi vi racconteremo molto complessa, ma molto difficile anche umanamente.

Flotilla, Croatti atterrato a Fiumicino (VIDEO) - Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla.