Flotilla il retroscena | l' ira di Giuseppe Conte per i raccomandati del Pd
Oggi sono stati liberati dalle autorità israeliane i 4 parlamentari italiani membri degli equipaggi della Global Sumud Flotilla diretti a Gaza. Subito dopo l'abbordaggio e l'intervento della Marina militare, la sorte di Arturo Scotto e Annalisa Corrado sembrava dover essere differente rispetto a quella dei colleghi Benedetta Scuderi e Marco Croatti. Per i primi due, del Pd, era previsto un rimpatrio-lampo in quanto la loro nave aveva abbandonato subito il convoglio. I secondi, di Avs e M5s, erano invece in predicato di restare in Israele almeno per tutta la giornata di oggi, festa dello Yom Kippur. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Greta Thunberg, chi è il presunto fidanzato con lei sulla Flotilla: il retroscena
Flotilla, Greta Thunberg abbandona per ‘insofferenza’ ai vip in cerca di followers e per disaccordi comunicativi – RETROSCENA
Flotilla, l’ira dell’opposizione: “L’incauta è la premier. Segue la linea di Israele” - Ieri mattina occupata l’aula della Camera, Cgil e Usb minacciano altri scioperi La replica di Salvini: “Non permetteremo che blocchino il Paese” ... Da msn.com