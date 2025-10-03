Flotilla il bergamasco Dario Crippa tra gli arrestati | Chiedete il mio rilascio

Ecodibergamo.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL VIDEO. Lo studente di 25 anni ha pubblicato un appello sui social fino alla cattura, alle 2 di giovedì 2 ottobre. La mamma Marzia Marchesi «Preoccupatissima ma orgogliosa». 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

flotilla il bergamasco dario crippa tra gli arrestati chiedete il mio rilascio

© Ecodibergamo.it - Flotilla, il bergamasco Dario Crippa tra gli arrestati: «Chiedete il mio rilascio»

In questa notizia si parla di: flotilla - bergamasco

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Dario Crippa, 25enne bergamasco sulla Flotilla: “Il mio diario di bordo verso Gaza”

Il bergamasco in viaggio sulla Flotilla: «Colpiti ma non ci fermiamo»

flotilla bergamasco dario crippaFlotilla, il bergamasco Dario Crippa tra gli arrestati: «Chiedete il mio rilascio» - Lo studente di 25 anni ha pubblicato un appello sui social fino alla cattura. Come scrive ecodibergamo.it

Flotilla, Dario Crippa tra i fermati: l'ultimo video prima dell'arresto - Il giovane, che ha 25 anni, è il figlio dell'assessora alla Pace di Bergamo, Marzia Marchesi ... Segnala bergamo.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Bergamasco Dario Crippa