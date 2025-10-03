Flotilla i parlamentari già rimpatriati e gli attivisti ancora agli arresti | la diplomazia a due velocità del governo

I quattro parlamentari italiani hanno lasciato ieri il carcere israeliano di Ketziot per rientrare in Italia. Marco Croatti del Movimento 5 Stelle, Annalisa Corrado ed Arturo Scotto del Partito democratico, Benedetta Scuderi di Alleanza Verdi e Sinistra hanno viaggiato su un volo di linea dopo l’intesa raggiunta nella notte tra il ministro degli Esteri Antonio Tajani e l’omologo israeliano Gideon Sa’ar. La Farnesina ha parlato di “assistenza consolare” e ha ribadito la richiesta di liberare anche gli altri italiani ancora trattenuti. Nel frattempo, a Tel Aviv si studia la possibilità di un charter per gli espatri, mentre gli attivisti restano sotto identificazione e in attesa di udienza. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Flotilla, i parlamentari già rimpatriati e gli attivisti ancora agli arresti: la diplomazia a due velocità del governo

In questa notizia si parla di: flotilla - parlamentari

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla

#TG2000 - #Flotilla, vicenda chiusa. Rientrati in Italia i 4 parlamentari #3ottobre #scioperogenerale #sciopero #Gaza #GlobalSumudFlotilla #MedioOriente #Israele #Hamas #Palestina #Netanyahu #GazaCity #NEWS #TV2000 @tg2000it - X Vai su X

L'arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani della #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook

Sono tornati in Italia i parlamentari italiani arrestati da Israele a bordo della Global Sumud Flotilla - Il ministero degli Esteri ha fatto sapere che sono stati liberati i quattro parlamentari italiani che erano a bordo della barche della Global Sumud Flotilla e che erano stati arrestati dai militari is ... Segnala ilpost.it

Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla, rimpatrio attivisti italiani: quando inizierà e chi pagherà spese ... Si legge su tg24.sky.it