Flotilla i manifestanti bloccano truppe israeliane al confine con Gaza

Lapresse.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Le forze dell’ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari. La manifestazione arriva nello stesso giorno in cui l’ultimo battello della flottiglia internazionale diretta verso la Striscia è stato intercettato dalle forze israeliane. L’arresto di circa 450 attivisti ha scatenato proteste in tutto il mondo, dall’America Latina all’Asia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

flotilla i manifestanti bloccano truppe israeliane al confine con gaza

© Lapresse.it - Flotilla, i manifestanti bloccano truppe israeliane al confine con Gaza

In questa notizia si parla di: flotilla - manifestanti

Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video

Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO

Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue

flotilla manifestanti bloccano truppeI manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza: chiedono il via libera all'ingresso della Flotilla nell'enclave - Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Da msn.com

flotilla manifestanti bloccano truppeFlotilla, i manifestanti arrivati in bici tagliano le reti e bloccano l'aeroporto di Torino - Mentre un blocco di manifestanti bloccava lo svincolo della tangenziale sud, un altro gruppo di circa 70 manifesta ... Riporta torino.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Manifestanti Bloccano Truppe