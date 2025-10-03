Flotilla i manifestanti bloccano truppe israeliane al confine con Gaza
Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Le forze dell’ordine li hanno rimossi con la forza per consentire il passaggio dei mezzi militari. La manifestazione arriva nello stesso giorno in cui l’ultimo battello della flottiglia internazionale diretta verso la Striscia è stato intercettato dalle forze israeliane. L’arresto di circa 450 attivisti ha scatenato proteste in tutto il mondo, dall’America Latina all’Asia. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Genova, la carica dei 25mila per la Flotilla: manifestanti bloccano il carico della nave Zim | Foto | Video
Lacrimogeni contro manifestanti in stazione durante il corteo per la Flotilla | VIDEO
Global Sumud Flotilla a Barcellona, corteo manifestanti: immagine Netanyahu con le mani sporche di sangue
Sciopero per la Flotilla, cortei e manifestazioni in tutta Italia | Tangenziali bloccate, scontri e tensioni tra manifestanti e polizia #flotilla #scioperogenerale #3ottobre - X Vai su X
Tgr Rai FVG. . Momenti di tensione davanti alla stazione ferroviaria di Trieste durante il corteo di solidarietà per la Global Sumud Flotilla. Un piccolo gruppo di manifestanti ha cercato di forzare l'accesso da una porta laterale della stazione, presidiato dalla poli - facebook.com Vai su Facebook
I manifestanti bloccano le truppe israeliane al confine con Gaza: chiedono il via libera all'ingresso della Flotilla nell'enclave - Manifestanti pro Palestina hanno cercato di bloccare truppe israeliane dirette verso Gaza, chiedendo al governo di permettere l’ingresso della Global Sumud Flotilla nell’enclave. Da msn.com
Flotilla, i manifestanti arrivati in bici tagliano le reti e bloccano l'aeroporto di Torino - Mentre un blocco di manifestanti bloccava lo svincolo della tangenziale sud, un altro gruppo di circa 70 manifesta ... Riporta torino.repubblica.it