Flotilla gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati | Ora bisogna portare a casa tutti – I video

Open.online | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un abbraccio commosso, con i visi provati, ma sorridenti. Così sono stati accolti oggi pomeriggio, venerdì 3 ottobre, al Terminal 3 di Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele dopo il fermo sulla Flotilla diretta verso Gaza. Il senatore  Marco Croatti, l’eurodeputata  Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto  e l’eurodeputata  Benedetta Scuderi sono atterrati alle 14.10 su un volo di linea proveniente da Tel Aviv. Ad attenderli, insieme a familiari e amici, c’erano la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il senatore M5S Stefano Patuanelli e il portavoce di Avs Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Open.online

