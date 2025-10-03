Flotilla gli abbracci commossi di Angelo Bonelli ed Elly Schlein ai 4 parlamentari rimpatriati | Ora bisogna portare a casa tutti – I video

Un abbraccio commosso, con i visi provati, ma sorridenti. Così sono stati accolti oggi pomeriggio, venerdì 3 ottobre, al Terminal 3 di Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele dopo il fermo sulla Flotilla diretta verso Gaza. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono atterrati alle 14.10 su un volo di linea proveniente da Tel Aviv. Ad attenderli, insieme a familiari e amici, c’erano la segretaria del Pd Elly Schlein, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il senatore M5S Stefano Patuanelli e il portavoce di Avs Angelo Bonelli. 🔗 Leggi su Open.online