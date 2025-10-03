Flotilla Gaza rientrati i quattro parlamentari italiani | Notte difficile riportate a casa i connazionali
Marco Croatti (in basso a sx), Arturo Scotto, Benedetta Scuderi e Annalisa Corrado Sono rientrati in Italia i quattro parlamentari che hanno preso parte alla Global Sumud Flotilla, intercettati dalle forze israeliane mentre tentavano di raggiungere Gaza. Il senatore Marco Croatti del M5s, appena atterrato a Fiumicino, ha lanciato un appello urgente: “Siamo tremendamente preoccupati per tutti gli italiani rimasti nel centro di detenzione. Noi abbiamo passato una nottata molto difficile, bisogna ora portare a casa tutti”. Ad accoglierlo in aeroporto il capogruppo del Senato Stefano Patuanelli, la segretaria del Pd Elly Schlein, l’esponente di Avs Angelo Bonelli e il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
