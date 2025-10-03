Flotilla Farnesina | Liberati i quattro parlamentari italiani Israele | Nessun attivista fermato è stato maltrattato

ROMA – Il gran lavoro diplomatico della Farnesina, al riparo dai riflettori, ha ottenuto il risultato: sono stati liberati dalle autorità di Israele i quattro parlamentari italiani che facevano parte della Flotilla. Lo rende noto il ministero degli Esteri: Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi erano stati fermati mentre si avvicinavano alla . L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Flotilla, Farnesina: “Liberati i quattro parlamentari italiani”. Israele: “Nessun attivista fermato è stato maltrattato”

La Global Sumud Flotilla sotto attacco: «Sorvolo di droni, esplosioni a bordo». Interviene la Farnesina

Flotilla per Gaza colpita al largo di Creta: danni a tre imbarcazioni, Farnesina interviene a tutela degli italiani

Global Sumud Flotilla attaccata con droni, due imbarcazioni colpite: «Esplosioni a bordo». La Farnesina: «Tutelare le persone a bordo»

