Milano, 3 ott. (LaPresse) – Il team consolare dell’ambasciata d’Italia in Israele ha segnalato che nel carcere le condizioni detentive degli attivisti fermati della Global Sumud Flotilla sono particolarmente disagevoli. È quanto fa sapere la Farnesina in una nota. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha dato quindi istruzioni all’ambasciata di chiedere tramite il ministero degli Esteri israeliano una verifica e un miglioramento delle condizioni di detenzione. L’ambasciata d’Italia inoltre sta operando per accelerare le pratiche di espulsione, che saranno particolarmente veloci soprattutto per i connazionali che hanno deciso di firmare il foglio di via proposto dalle autorità israeliane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Flotilla: Farnesina chiede di migliorare condizioni detenzione attivisti