Flotilla cosa succede adesso agli attivisti in carcere Blocco e fermi sono legali?

Roma, 3 ottobre 2025 – Risponde Francesco Cherubini, docente dell'Unione europea alla Luiss Guido Carli, esperto di diritto internazionale. 1 – L'abbordaggio delle navi della Flotilla è legale? "Vi sarebbero meno problemi a livello interpretativo, se l'operazione fosse avvenuta nel mare territoriale entro il quale lo Stato costiero ha prerogative di gran lunga maggiori. Tuttavia l'intervento a quanto pare si è realizzato in acque internazionali nelle quali vige la libertà dei mari". Flotilla, l'ora dell'abbordaggio comunicata in anticipo al ministero degli Esteri e quell'impegno di Israele a usare il 'guanto di velluto' 2 - Il fermo degli attivisti è legittimo? "La legittimità va valutata in prima battuta in base al diritto interno, ossia quello israeliano.

