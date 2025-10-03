Flotilla cosa ne pensano davvero gli italiani | il sondaggio è clamoroso

L’opinione pubblica italiana e la missione della Flotilla per Gaza. In un momento di forte tensione internazionale, il dibattito sulla Flotilla per Gaza arriva anche nelle case degli italiani. Un recente sondaggio condotto dall’Istituto Ixè ha fornito un quadro chiaro e dettagliato dell’opinione pubblica sul tema. La missione umanitaria, fermata dalle autorità israeliane, riceve un sostegno trasversale: secondo i dati, il 70,6% degli intervistati si dichiara favorevole, mentre solo il 26% si mostra contrario. Una minima parte, il 3,4%, preferisce non esprimersi. Questi numeri raccontano una realtà interessante: la solidarietà verso Gaza non sembra seguire rigidamente le linee politiche tradizionali, ma attraversa tutto lo spettro dell’opinione pubblica italiana, confermando la forte sensibilità del Paese verso le iniziative umanitarie internazionali. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani: il sondaggio è clamoroso

In questa notizia si parla di: flotilla - cosa

La Freedom Flotilla ci riprova, la nave umanitaria Handala è vicino Gaza: l’esercito israeliano si prepara a intercettarla. Cosa sta succedendo

Freedom Flotilla, cosa succede alla Handala verso Gaza e chi c’era a bordo

Cos’è la Global Sumud Flotilla che navigherà verso Gaza, quando parte e cosa può succedere

Flotilla, cosa succede ora agli attivisti in carcere: dalle visite consolari agli avvocati - X Vai su X

?Flotilla, a Firenze bombe carta e tensione con la polizia in stazione: cosa sta succedendo - facebook.com Vai su Facebook

“Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani”. Il sondaggio è clamoroso: numeri chiarissimi - A confermarlo è un sondaggio condotto dall’Istituto Ixè, che rileva un ampio ... Da thesocialpost.it

Flotilla, cosa succede ora agli attivisti italiani fermati: il trasferimento ad Ashdod e l’ipotesi espulsione. La Farnesina: “Avranno due alternative” - I membri degli equipaggi fermati da Israele, una volta sbarcati, saranno identificati e trattenuti in un centro. Lo riporta ilfattoquotidiano.it