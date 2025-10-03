Flotilla cosa ne pensano davvero gli italiani Il sondaggio è clamoroso | numeri chiarissimi

ROMA – Gli italiani si schierano con l’ equipaggio della Flotilla per Gaza. A confermarlo è un sondaggio condotto dall’ Istituto Ixè, che rileva un ampio consenso popolare: ben sette italiani su dieci si dichiarano favorevoli alla missione bloccata dalle forze israeliane al largo della Striscia. Secondo i dati, il 70,6% degli intervistati sostiene l’iniziativa umanitaria, mentre il 26% si dice contrario e un restante 3,4% preferisce non esprimersi. Un sostegno trasversale, che coinvolge elettori di quasi tutti gli schieramenti politici, compresi quelli di centrodestra. Il sondaggio Ixè prende in esame anche l’ orientamento politico degli intervistati. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Flotilla, cosa ne pensano davvero gli italiani”. Il sondaggio è clamoroso: numeri chiarissimi

