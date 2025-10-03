Flotilla? Coraggio forse sì coerenza no

Giorgia Meloni sembra intenzionata a non pagare le spese per il.

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Quello della Global Sumud Flotilla è un atto di coraggio e di umanità

"Sumud Flotilla, atto di coraggio e di speranza"

Flotilla? Coraggio forse sì, coerenza no - Non si scende a compromessi con la Meloni per fare arrivare il cibo a Gaza, ma per tornare a casa invece sì

Perché la Flotilla rappresenta ciò che non abbiamo il coraggio di fare - Il raggruppamento di navi, con 44 nazionalità a bordo, viene aspramente criticato per incoscienza e spregiudicatezza.