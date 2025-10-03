Flotilla | Conte difende i parlamentari del M5S | Accusati ingiustamente serve un governo che tuteli gli italiani

Giuseppe Conte difende i parlamentari del M5S: "Accusati ingiustamente, serve un governo che tuteli gli italiani". Un caso che scuote la politica italiana. Il recente episodio che ha coinvolto i parlamentari del Movimento 5 Stelle imbarcati nella Flotilla diretta verso l’Italia ha acceso i riflettori non solo sulla politica estera, ma anche sul ruolo del governo nella difesa dei propri cittadini all’estero. Tra i protagonisti della vicenda c’è il deputato Marco Croatti, atteso a Fiumicino, che – come ha sottolineato l’ex premier Giuseppe Conte – è «provato» dall’accaduto ma fermo nella convinzione che la priorità resti la sorte di tutti coloro che si trovano ancora in difficoltà. 🔗 Leggi su Essere-informati.it

In questa notizia si parla di: flotilla - conte

Global Sumud Flotilla, Conte: “Straordinaria reazione dal basso all’orrore dell’indifferenza internazionale” – Video

Global Sumud Flotilla, M5S dona un milione per Gaza. Conte: “Dalla parte giusta con segni concreti”

Conte si imbarca con Greta: un milione di euro M5s alla Flotilla per Gaza

Conte delirante alla Camera: “Scioperi e Flotilla salveranno l’onore dell’Italia”. Insulti ignobili al governo Meloni - X Vai su X

POLITICA | Conte domani in Aula per l’intervento di Tajani sulla Flotilla, annullati gli impegni in Calabria. Aggiornamenti attesi - facebook.com Vai su Facebook

La Flotilla non si ferma. Unica destinazione: Gaza - Solo una decina di attivisti italiani scelgono di sbarcare, la maggior parte è rimasta ... Da huffingtonpost.it

Global Sumud Flotilla, chi sono i 4 parlamentari italiani a bordo. Schlein: «La missione fa quello che Meloni e Ue non fanno» - Sono quattro i parlamentari ed eurodeputati italiani che saliranno a bordo delle barche della Global Sumud Flotilla che salperanno il 7 settembre alla volta della Striscia di Gaza (non il 4 come ... Riporta roma.corriere.it