Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele sono stati trasferiti «nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei Marinette,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Flotilla, come stanno gli attivisti in carcere? «Senza cibo né acqua per ore, in pochi hanno firmato espulsione immediata»

Freedom Flotilla, Tajani a SkyTg24 rassicura: "I due italiani stanno bene, seguiti dall’ambasciata". Mazzeo ha scelto di rientrare in Italia

Meloni dà la colpa alla Flotilla per Gaza dopo l’attacco dei droni: “Stanno esagerando, irresponsabili”

“Questa giornata rende onore al nostro Paese”. È il giorno dello sciopero generale in difesa di Flotilla per Gaza. Già dalle prime ore della mattinata cortei e manifestazioni stanno mobilitando l’Italia. Le piazze sono piene: Roma, Milano, Torino, Bari, Venezia, F - X Vai su X

Elisa, in lacrime, dopo lo stop di Israele alle barche della Global Sumud Flotilla. La cantante pubblica un video sui propri social per fare un appello ai governi: "Portate voi il cibo alla popolazione palestinese, stanno morendo - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, come stanno gli attivisti in carcere? «Senza cibo né acqua per ore, in pochi hanno firmato espulsione immediata» - Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele sono stati trasferiti «nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei ... Secondo ilmessaggero.it