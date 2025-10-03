Flotilla che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione tutte le opzioni

L'abbordaggio delle forze speciali israeliane e il controllo complessivo di 40 delle 47 imbarcazioni della Flotilla, cominciato nella prima serata del 1° ottobre, è durato quasi una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Flotilla, che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione, tutte le opzioni

In questa notizia si parla di: flotilla - fine

I Subsonica supportano il progetto della Global Sumud Flotilla: le navi salperanno verso Gaza a fine agosto

Greta Thunberg ci riprova con la flotilla di Gaza: "Vogliamo porre fine all'assedio"

L'annuncio di Israele: «Sì alla proposta di Trump, vogliamo porre fine alla guerra» | Flotilla, "drone colpisce barca di Thunberg"

Le dichiarazioni del portavoce Pratali Maffei: «L’assalto alla Flotilla e la deportazione degli equipaggi rappresentano la fine del diritto internazionale» Vai su Facebook

#Tg2000 - #Flotilla fine di una missione. La sorte dei 40 italiani #2ottobre #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Netanyahu #Hamas #Palestina #scioperogenerale @tg2000it - X Vai su X

Flotilla, che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione, tutte le opzioni - L'abbordaggio delle forze speciali israeliane e il controllo complessivo di 40 delle 47 imbarcazioni della Flotilla, cominciato nella prima serata del 1° ottobre, è durato quasi ... Si legge su ilmattino.it

Flotilla, finite le operazioni di Israele in mare, comincia il trasferimento ad Ashdod, 40 gli italiani fermati - Allo stato attuale, due barche della Sumud Flotilla si stanno ancora dirigendo verso Gaza: la Fair Lady e la Marinette. Secondo ansa.it