Flotilla che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione tutte le opzioni

L'abbordaggio delle forze speciali israeliane e il controllo complessivo di 40 delle 47 imbarcazioni della Flotilla, cominciato nella prima serata del 1° ottobre, è durato quasi una. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Flotilla, che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione, tutte le opzioni

flotilla fine fanno barcheFlotilla, che fine fanno le barche fermate da Israele? Dallo smantellamento alla restituzione, tutte le opzioni - L'abbordaggio delle forze speciali israeliane e il controllo complessivo di 40 delle 47 imbarcazioni della Flotilla, cominciato nella prima serata del 1° ottobre, è durato quasi ... Si legge su ilmattino.it

