Mariolina Castellone: “La Flotilla è un grido di umanità che risveglia le coscienze. Il governo schernisce chi manifesta, ma la pace non è un crimine.”. “ Siamo fieri di te Marco Croatti e di tutte le 530 persone che a bordo di 50 barche hanno provato a raggiungere le coste di Gaza. ” così la Vicepresidente del Senato Mariolina Castellone (M5S) sui suoi social. “Avete cambiato la storia. Avete dimostrato che i cittadini hanno un potere immenso, capace di scrivere un futuro diverso da quello che ci volevano imporre. Avete riscattato l’Occidente dall’inerzia di questi due anni in cui i nostri governi non hanno avuto il coraggio di condannare un governo criminale. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Flotilla, Castellone (M5S): “Meritano un immenso grazie. Il governo Meloni, ancora una volta, dalla parte sbagliata della storia”