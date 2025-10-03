Flotilla Bonelli | nostro cuore con i bambini che aspettavano le navi
Roma, 3 ott. (askanews) - "È una bella notizia ma il nostro cuore resta lì dove quei bambini aspettavano davanti alla spiaggia l'arrivo di queste barche e questo ci deve far porre un interrogativo; noi non possiamo abbandonare quelle persone che hanno visto in quella Flotilla un barlume di speranza". Così Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde, in piazza a Roma per lo sciopero per Gaza e la Flotilla, commentando la notizia che i parlamentari fermati da Israele a bordo stanno rientrando in Italia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Droni israeliani contro i caschi blu in Libano,ira di Crosetto. Sulla Flotilla 4 parlamentari italiani. E Bonelli denuncia il caso Sigonella
Aerei israeliani a Sigonella, Bonelli attacca: “Spiano la Flotilla? Governo riferisca”
La denuncia di Bonelli: «Aereo militare israeliano a Sigonella, spia la Flotilla»
