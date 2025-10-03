Flotilla bloccata studenti occupano l' Università del Salento A Bari proteste nelle aule oggi sciopero generale

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

