Flotilla bloccata studenti occupano l' Università del Salento A Bari proteste nelle aule oggi sciopero generale

Manifestazioni sono state convocate a Bari, Lecce e Brindisi per oggi dopo il blocco della Global Sumud Flotilla a 70 miglia dalle coste di Gaza da parte della Marina militare di Israele.

Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione

Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla

Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata

Proteste per la Flotilla, bloccata la stazione di Santa Maria Novella dopo scontri e tensione

La Toscana si mobilita per la Sumud Flotilla: tramvia bloccata a Firenze. In centinaia sui binari della stazione di Livorno

Messina si prepara allo sciopero per la Flotilla, ieri intanto occupata l'Aula Mostre del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne - Gli studenti e le studentesse dell'UDU di Messina e del Coordinamento Messina