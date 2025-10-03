flotilla bloccata ma a gaza il cibo arriva lo stesso

Gaza, 3 ottobre 2025 – Tra i due litiganti. Gaza pesca. Una notizia positiva per gli abitanti della striscia di Gaza arriva dal blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Sembra un paradosso, ma le barche il cui obiettivo era quello di portare aiuti ai cittadini che stanno vivendo una situazione disperate a causa degli attacchi di Israele gli aiuti li hanno fatti arrivare davvero. Non direttamente, certo. La Global Sumud Flotilla è stata infatti bloccata e 400 attivisti sono stati arrestat i: 46 sono italiani, tra questi anche i rimpatriati senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, parlamentare europea dei Verdi Benedetta Scuderi e la parlamentare europea del Partito Democratico Annalisa Corrado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

