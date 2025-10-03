Flotilla bloccata ma a Gaza il cibo arriva lo stesso
Gaza, 3 ottobre 2025 – Tra i due litiganti. Gaza pesca. Una notizia positiva per gli abitanti della striscia di Gaza arriva dal blocco delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Sembra un paradosso, ma le barche il cui obiettivo era quello di portare aiuti ai cittadini che stanno vivendo una situazione disperate a causa degli attacchi di Israele gli aiuti li hanno fatti arrivare davvero. Non direttamente, certo. La Global Sumud Flotilla è stata infatti bloccata e 400 attivisti sono stati arrestat i: 46 sono italiani, tra questi anche i rimpatriati senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, deputato del Partito Democratico Arturo Scotto, parlamentare europea dei Verdi Benedetta Scuderi e la parlamentare europea del Partito Democratico Annalisa Corrado. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - bloccata
Flotilla bloccata da Israele, Livorno si mobilita: domani maxi sciopero Usb e Cgil, cortei e scuole in agitazione
Stazione bloccata, corteo sui binari: Pisa, manifestazione per Gaza e la Sumud Flotilla
Ultima Generazione: Alina, Beatrice e Serena inizieranno lo sciopero della fame se la Flotilla sarà bloccata
Radio1 Rai. . In corso la giornata di mobilitazione indetta da sindacati di base e Cgil, per la missione umanitaria della Flotilla, bloccata da Israele, e per la drammatica situazione a Gaza. Le ripercussioni alla Stazione Termini di Roma nel servizio dell'inviata - facebook.com Vai su Facebook
In corso la giornata di mobilitazione indetta da sindacati di base e Cgil, per la missione umanitaria della Flotilla, bloccata da Israele, e per la drammatica situazione a Gaza. Le ripercussioni alla Stazione Termini di Roma nel servizio di Emanuela Ronzitti #G - X Vai su X
Flotilla bloccata, ma a Gaza il cibo arriva lo stesso - Il paradosso: le forze armate accorrono alle imbarcazioni, lasciando così liberi i cittadini di pescare sulla costa ... Secondo quotidiano.net
Flotilla, come stanno gli attivisti in carcere? «Senza cibo né acqua per ore, in pochi hanno firmato espulsione immediata» - Gli attivisti della Flotilla detenuti in Israele sono stati trasferiti «nella prigione di Saharonim, vicino alla prigione di Ketsiot, ad eccezione di quelli della barca dei ... Si legge su ilmessaggero.it