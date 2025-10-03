Flotilla Benedetta Scuderi | Speravo tornassimo tutti Niente sonno e acqua vietata ma credo ne sia valsa la pena

L’eurodeputata rientrata in Italia dopo la missione con la Flotilla: qualcuno ha voluto restare per farsi processare. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it © Xml2.corriere.it - Flotilla, Benedetta Scuderi: "Speravo tornassimo tutti. Niente sonno e acqua vietata ma credo ne sia valsa la pena"

Gaza, l’arcivescovo Mario Delpini: “La Global Sumud Flotilla è benedetta da Dio”

Benedetta Scuderi (Avs) sulla Flotilla verso Gaza: "Non sappiamo cosa ci attende. Il governo ci tutela? È il minimo"

Festival del cinema di Venezia 2025, la cerimonia di chiusura in diretta. Benedetta Porcaroli miglior attrice in Orizzonti: «Dedico questo premio ai nostri amici sulla Flotilla per Gaza»

Nella mattinata del 3 ottobre sono atterrati a Fiumicino i parlamentari italiani (Benedetta Scuderi, Marco Croatti, Annalisa Corrado e Arturo Scotto) che erano a bordo della Global Sumud Flotilla. Ad attenderli i leader dell'opposizione Schlein, Bone

Dopo la missione sulla Global Sumud #Flotilla, l'eurodeputata Benedetta Scuderi è tornata in Italia e sarà nostra ospite questa sera #4disera alle 20:29 in diretta su #Rete4 e in streaming su @MedInfinityIT

Flotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani. Scuderi: "Un po' provati, ma il nostro pensiero va a Gaza" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani aveva avuto più contatti con il ministro israeliano Gideon Sa'ar chiedendo la liberazione immediata ... Segnala affaritaliani.it