“La decisione del primo ministro di consentire ai terroristi della Flotilla di tornare nei loro Paesi è fondamentalmente sbagliata”. Lo ha dichiarato il ministro alla sicurezza nazionale d'Israele Itamar Ben Gvir in un video-messaggio postato su X nel tardo pomeriggio di venerdì 3 ottobre. “Penso che dovremmo tenerli qui, nelle prigioni israeliane, per qualche mese, in modo che possano sentire l'odore dell'ala terroristica. - ha continuato - Non è possibile che il primo ministro li mandi ripetutamente nei loro Paesi, e che questo li faccia tornare ripetutamente”. Hamas: “Arroganza e decadenza morale” In una dichiarazione su Telegram, Hamas ha affermato che la presunta irruzione di Ben Gvir nel centro di detenzione e “il suo tentativo di minacciare e umiliare gli attivisti della Global Sumud Flotilla” riflettono "la portata dell'arroganza e della decadenza morale e politica" dei leader israeliani. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani