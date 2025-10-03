Flotilla Ben Gvir | Attivisti espulsi? Un errore restino in galera i legali denunciano maltrattamenti

E’ scontro tra titani sugli attivisti della Flotilla detenuti. Da un lato Israele che vorrebbe la loro carcerazione per mesi, dall’altro il team legale che ne difende le parti. “Pochissimi attivisti hanno firmato finora per la partenza immediata“, hanno spiegato intanto i legali della delegazione italiana che hanno preso voce in capitolo chiarendo quindi che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Flotilla, Ben Gvir: “Attivisti espulsi? Un errore, restino in galera”, i legali denunciano maltrattamenti

In questa notizia si parla di: flotilla - gvir

