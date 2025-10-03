Flotilla attivisti detenuti denunciano maltrattamenti e mancanza di cibo e acqua
Nitzana, sud di Israele – Maltrattamenti, insulti e condizioni di detenzione difficili. È quanto hanno raccontato alcuni degli attivisti della Global Sumud Flotilla agli avvocati che sono riusciti a incontrarli nella notte, dopo due giorni senza assistenza legale. A riferirlo è Suhad Bishara, legale dell’ong Adalah, che segue i fermati portati nel carcere di Ktziot, nel deserto del Negev. Le accuse degli avvocati. Secondo le testimonianze raccolte, al momento dello sbarco dalle navi gli attivisti avrebbero subito abusi verbali e fisici. “Racconteranno tutto in prima persona quando sarà possibile”, ha spiegato l’avvocatessa. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
