Flotilla attivisti arrestati in sciopero della fame | Pochi hanno firmato il rientro immediato La minaccia di restare in carcere per mesi

Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Sono accolti, tra gli altri, allo scalo romano, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, e dal portavoce Avs, Angelo Bonelli. In attesa di essere rimpatriati nei rispettivi paesi gli altri attivisti. « Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all’odore dell’ala terroristica»: lo ha detto il ministro dell’ultradestra israeliana Itamar Ben Gvir, in riferimento agli attivisti della Flotilla in attesa di espulsione. 🔗 Leggi su Open.online

