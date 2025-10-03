Flotilla attivisti arrestati in sciopero della fame | Pochi hanno firmato il rientro immediato La minaccia di restare in carcere per mesi
Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Sono accolti, tra gli altri, allo scalo romano, dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, dal senatore M5S, Lorenzo Patuanelli, e dal portavoce Avs, Angelo Bonelli. In attesa di essere rimpatriati nei rispettivi paesi gli altri attivisti. « Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all’odore dell’ala terroristica»: lo ha detto il ministro dell’ultradestra israeliana Itamar Ben Gvir, in riferimento agli attivisti della Flotilla in attesa di espulsione. 🔗 Leggi su Open.online
Le opposizioni al governo: "Difenda gli attivisti della Global Flotilla"
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Gaza, Flotilla: "Entriamo nella zona ad alto rischio" | Marina israeliana pronta a intervenire: "Gli attivisti saranno trasferiti su una nave militare"
I legali della Flotilla: "Gli attivisti per ore senza acqua né cibo. Fino a ieri sera. Nei loro confronti abusi verbali e fisici"
#Flotilla, #Schlein: il governo chieda conto della detenzione degli attivisti, è illegale
