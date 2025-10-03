Flotilla atterrati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani
È atterrato a Fiumicino l’aereo proveniente da Tel Aviv che ha riportato in Italia i quattro parlamentari coinvolti nella missione Global Sumud Flotilla. Ad accogliere Marco Crotti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi al terminal 3 si sono presentati la segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, e il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, nonché portavoce di Europa Verde, Angelo Bonelli. Intanto, dal lato israeliano, il ministero degli Esteri ha reso noto su X che «sono in corso le procedure per concludere la provocazione Hamas-Sumud e finalizzare l’espulsione dei partecipanti a questa farsa. 🔗 Leggi su Lettera43.it
