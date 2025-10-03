Flotilla arrivati in Italia i 4 parlamentari italiani arrestati Si attendono notizie degli altri attivisti Salis chiama Tajani | rassicurazioni sui due genovesi
Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. I parlamentari italiani detenuti sono stati rilasciati e sono già arrivati in Italia.
La Flotilla : «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato, ma c'è tensione»
La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato. Ma c'è tensione»
La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati. La barca di testa è stata accerchiata per sei minuti»
Annalisa Corrado e Arturo Scotto sono arrivati a #Roma. Tutte le attiviste e tutti gli attivisti della #Flotilla devono essere subito liberati perché la loro detenzione da parte del governo israeliano è illegittima, come lo è stato l'intercetto in acque internazionali. #Sc
FLOTTILLA: SCONTRI IN STAZIONE A BOLOGNA Gli studenti delle superiori e dell'Università di Bologna in corteo per manifestare contro l'arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla sono arrivati poco dopo le 11 davanti alla stazione, dove hanno trov
Flotilla, rientrati in Italia i 4 parlamentari - Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla.
Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ...