Flotilla arrivati in Italia i 4 parlamentari italiani arrestati Si attendono notizie degli altri attivisti Salis chiama Tajani | rassicurazioni sui due genovesi

Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. I parlamentari italiani detenuti sono stati rilasciati e sono già arrivati in Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

