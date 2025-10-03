Flotilla arrivati in Italia i 4 parlamentari italiani arrestati Si attendono notizie degli altri attivisti Salis chiama Tajani | rassicurazioni sui due genovesi

Sono 473 i componenti degli equipaggi della Global Sumud Flotilla arrestati e trasferiti dalle autorità israeliane in carcere. I parlamentari italiani detenuti sono stati rilasciati e sono già arrivati in Italia. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it

La Flotilla : «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza,  gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato, ma c'è tensione»

