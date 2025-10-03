flotilla arrivati a fiumicino i quattro parlamentari italiani

Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla: il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

