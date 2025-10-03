Flotilla arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani
Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla: il senatore Marco Croatti, l'eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l'eurodeputata Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
La Flotilla : «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato, ma c'è tensione»
La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato. Ma c'è tensione»
La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati. La barca di testa è stata accerchiata per sei minuti»
FLOTTILLA: SCONTRI IN STAZIONE A BOLOGNA Gli studenti delle superiori e dell'Università di Bologna in corteo per manifestare contro l’arresto degli equipaggi della Global Sumud Flotilla sono arrivati poco dopo le 11 davanti alla stazione, dove hanno trov - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, i manifestanti arrivati in bici tagliano le reti e bloccano l'aeroporto di Torino. Cose tollerate? - X Vai su X
Flotilla, in Italia i 4 parlamentari espulsi da Israele. Scotto: 'Ora liberate tutti gli attivisti' - L'ambasciatore di Italia in Israele, Luca Ferrari: 'Ho parlato con i quattro parlamentari italiani stanno tutti bene, non c'è stato alcun maltrattamento'. Da ansa.it