Flotilla arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani che facevano parte della spedizione

Feedpress.me | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Successivamente saranno accolti, tra. 🔗 Leggi su Feedpress.me

flotilla arrivati a fiumicino i 4 parlamentari italiani che facevano parte della spedizione

© Feedpress.me - Flotilla, arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani che facevano parte della spedizione

In questa notizia si parla di: flotilla - arrivati

La Flotilla : «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza,  gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato, ma c'è tensione»

La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati, ancora non ci hanno abbordato. Ma c'è tensione»

La Flotilla: «Siamo a 130 miglia nautiche da Gaza, gli israeliani sono arrivati. La barca di testa è stata accerchiata per sei minuti»

flotilla arrivati fiumicino 4Flotilla, arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani - Sono arrivati, all'aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Riporta ansa.it

flotilla arrivati fiumicino 4Flotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele. Scotto: «Stiamo bene, ora liberare tutti gli attivisti» - Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica»: lo afferma il ministro dell'ultradestra israeliana Itamar Ben ... Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Arrivati Fiumicino 4