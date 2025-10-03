Flotilla arrivati a Fiumicino i 4 parlamentari italiani che facevano parte della spedizione
Sono arrivati, all’aeroporto di Fiumicino, i quattro parlamentari italiani, liberati dalle autorità di Israele, che facevano parte della Flotilla. Il senatore Marco Croatti, l’eurodeputata Annalisa Corrado, il deputato Arturo Scotto e l’eurodeputata Benedetta Scuderi sono giunti con un volo di linea da Tel Aviv e quindi sbarcati alle 14.10 al Terminal 3. Successivamente saranno accolti, tra. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Flotilla, arrivati a Fiumicino i quattro parlamentari italiani liberati da Israele. Scotto: «Stiamo bene, ora liberare tutti gli attivisti» - Penso che debbano essere tenuti qui per alcuni mesi in una prigione israeliana, in modo che si abituino all'odore dell'ala terroristica»: lo afferma il ministro dell'ultradestra israeliana Itamar Ben ... Si legge su leggo.it