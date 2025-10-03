Flotilla arrestato il trentino Ruggero Zeni | Se vedete questo video significa che mi hanno preso

“Se vedete questo video significa che mi hanno preso. Siamo in tanti”. Le parole di Ruggero Zeni, 69 anni, originario del Trentino e residente da tempo in Spagna, risuonano oggi con un peso particolare. Sono le ultime registrazioni diffuse dall’attivista prima che la nave Seulle, parte della. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

In questa notizia si parla di: flotilla - arrestato

Freedom Flotilla, arrestato l’equipaggio della Handala: “Detenuti illegalmente da Israele”. I 21 attivisti pronti allo sciopero della fame

Arrestato l’equipaggio della nave Handala della Freedom Flotilla diretta a Gaza: ci sono anche due attivisti italiani

Flotilla, iniziato l'abbordaggio delle Idf: "Arrestato l'equipaggio della nave Alma"

Reggio, l’attivista che a luglio è stato arrestato a bordo della Freedom Flotilla diretta a Gaza: «Sto rivivendo tutto, ma lo rifarei» - X Vai su X

Flotilla, arrestato Croatti. Domani lo sciopero generale. L’abbordaggio di Israele alla Global Sumud Flotilla: una quarantina le navi bloccate in acque internazionali mentre tentavano di raggiungere la striscia di Gaza. Tra gli attivisti italiani fermati c’è anche il se - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, ecco tutti i nomi dei 22 italiani arrestati e le barche su cui viaggiavano - "Al momento sarebbero 22 gli italiani fermati" dalle forze israeliane che hanno intercettato la Flotilla per Gaza e "sono tutti in buone condizioni". affaritaliani.it scrive

Abbordaggio della Flotilla, in centinaia al corteo pro Pal a Trento - Giovedì giornata di manifestazioni, alle 17 in piazza Dante, in mattinata corteo di studenti. Da rainews.it