Flotilla ansia per i 40 italiani arrestati e rinchiusi nel carcere di Beer Sheva Per essere liberati dovranno confessare l’ingresso illegale in Israele

Quaranta cittadini italiani – tra cui parlamentari, amministratori locali, attivisti e giornalisti – risultano tra le circa 400 persone fermate dalla Marina israeliana a bordo della Global Sumud Flotilla. Lo ha confermato in Aula il ministro degli Esteri Antonio Tajani, spiegando che i rimpatri avverranno tra il 6 e il 7 ottobre con voli charter da Tel Aviv, con destinazioni che potrebbero essere Madrid o Londra in base agli accordi con gli organizzatori. Dopo l’approdo ad Ashdod, i fermati sono stati trasferiti nel carcere di Beer Sheva, in attesa di firmare le dichiarazioni necessarie per l’espulsione collettiva. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

