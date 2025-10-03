Flotilla ambasciatore Israele | Provocazione legata a Hamas grave presenza di parlamentari italiani
(Adnkronos) – La presenza di parlamentari italiani sulle barche della Flotilla "è grave". L'operazione è stata "una provocazione" che presenta "legami diretti con Hamas", Israele ha trattato gli attivisti "con rispetto". E' la posizione che esprime l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, in una lunga nota. ''E' grave che alcuni rappresentanti del Parlamento italiano abbiano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: flotilla - ambasciatore
Mo: Schlein, 'Meloni convochi ambasciatore israeliano e tuteli italiani su Flotilla'
Flotilla verso Gaza: fermi tutti, ci pensa Boldrini. “Il governo convochi l’ambasciatore”
"Provocazione organizzata da Hamas", Flotilla, l'attacco dell'ex ambasciatore d'Israele
l'ambasciatore israeliano in Italia "la flotilla è entrata illegalmente (dove?)...nn abbiamo trovato aiuti umanitari sulle barche...i parlamentari di sx hanno ignorato Mattarella...è provocazione politica sponsorizzata da Hamas" senza parole #Flotilla #scioperogene - X Vai su X
? Cosa sta aspettando il governo a convocare l'ambasciatore israeliano e a pretendere la protezione della Global Sumud Flotilla? Meloni ha chiamato Netanyahu per ottenere garanzie di sicurezza per la Flotilla? Ogni azione contro le barche che battono ban - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, ambasciatore Israele: "Provocazione legata a Hamas, grave presenza di parlamentari italiani" - Le parole di Peled: "Le imbarcazioni e i passeggeri trasportavano una quantità di aiuti umanitari inferiore al contenuto in un singolo camion" ... Come scrive adnkronos.com
L’ambasciatore di Israele: “Nessun aiuto alimentare sulla Flotilla. Gridano Palestina libera senza sapere perché” - È molto chiaro che questa è una provocazione politica sponsorizzata da Hamas" ... Si legge su blitzquotidiano.it