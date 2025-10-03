Flotilla ambasciatore Israele | Provocazione legata a Hamas grave presenza di parlamentari italiani

(Adnkronos) – La presenza di parlamentari italiani sulle barche della Flotilla "è grave". L'operazione è stata "una provocazione" che presenta "legami diretti con Hamas", Israele ha trattato gli attivisti "con rispetto". E' la posizione che esprime l'ambasciatore d'Israele in Italia, Jonathan Peled, in una lunga nota. ''E' grave che alcuni rappresentanti del Parlamento italiano abbiano . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com