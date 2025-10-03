Flotilla altre 11 navi partite per Gaza dai porti di Otranto e Catania a bordo 250 persone tra medici e giornalisti arrivo previsto entro 3 giorni

Si tratta di una flotta composta da undici imbarcazioni, organizzata nell’ambito di una collaborazione tra la Freedom Flotilla e l’iniziativa "Thousand Madleens to Gaza". A bordo ci sono oltre 250 persone, tra cui medici, infermieri e giornalisti internazionali Una nuova missione umanitaria è. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

