Flotilla altre 11 barche dirette a Gaza | sulla Coscience 100 tra giornalisti medici e infermieri

Il principio strategico della Thousand Madleens è proprio quello di inviare più navi possibile verso Gaza, perché gli occhi del mondo restino puntati sulle tragedie che si verificano in Palestina e al contempo per esercitare pressione sullo stato di Israele. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

flotilla 11 barche diretteFlotilla, la Marinette abbordata da Israele in diretta streaming: era l'ultima barca superstite in viaggio verso Gaza - L'esercito israeliano ha in gran parte smantellato la Global Samud Flotilla, la flottiglia umanitaria che cercava di rompere l'assedio di Gaza, arrestando centinaia di attivisti da ... ilmattino.it scrive

flotilla 11 barche diretteFlotilla verso Gaza, tensione in mare: "12 barche verso di noi" - La Flotilla si avvicina sempre di più a Gaza, tra tensioni militari, evacuazioni e appelli alla prudenza internazionale. Lo riporta notizie.it

