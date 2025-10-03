Flotilla Adalah | Attivisti in ginocchio e legati per ore

La ong Adalah, che si occupa della rappresentanza legale degli attivisti della Flotilla fermati da Israele, ha denunciato le condizioni in cui i membri delle imbarcazioni sono stati trattati. In una breve nota l’organizzazione ha scritto che «dopo il loro rapimento in acque internazionali, i partecipanti» alla missione della Global Sumud Flotilla «sono stati costretti a inginocchiarsi con le mani legate con delle fascette per almeno cinque ore». Questo «dopo che alcuni di loro avevano intonato slogan a favore della liberazione della Palestina». Adalah: «Ben-Gvir li ha umiliati». E ancora: «Durante le visite degli avvocati, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è arrivato con l’evidente intento di umiliarli e intimidirli. 🔗 Leggi su Lettera43.it

