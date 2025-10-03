Flotilla Adalah | Attivisti in ginocchio e legati per ore
La ong Adalah, che si occupa della rappresentanza legale degli attivisti della Flotilla fermati da Israele, ha denunciato le condizioni in cui i membri delle imbarcazioni sono stati trattati. In una breve nota l’organizzazione ha scritto che «dopo il loro rapimento in acque internazionali, i partecipanti» alla missione della Global Sumud Flotilla «sono stati costretti a inginocchiarsi con le mani legate con delle fascette per almeno cinque ore». Questo «dopo che alcuni di loro avevano intonato slogan a favore della liberazione della Palestina». Adalah: «Ben-Gvir li ha umiliati». E ancora: «Durante le visite degli avvocati, il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è arrivato con l’evidente intento di umiliarli e intimidirli. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - adalah
Adalah, l'organizzazione palestinese basata in Israele, sta seguendo la difesa legale dei membri della flotilla - X Vai su X
SOS MESEJ DELEGASI KAPAL HIO Hazwani Helmi telah ditahan secara tidak sah oleh rejim Israel di perairan Zon Merah R3 di Laut Mediterranean. Sebarkan video ini seluasnya! #BernamaNews #GlobalSumudFlotilla #Gaza #BreakTheSiege Sumud - facebook.com Vai su Facebook
Attivisti della Flotilla detenuti, maltrattati e isolati, il ministro Ben Gvir li minaccia: “In carcere per mesi” - Il ministro israeliano Ben Gvir chiede che gli attivisti della Global Sumud Flotilla restino "mesi in carcere" invece di essere espulsi ... Riporta msn.com
Ben-Gvir, il provocatore fascista: insulta gli attivisti di Flotilla per screditare la missione umanitaria a Gaza - All’alba di Gerusalemme, subito dopo la conclusione dello Yom Kippur, Ben- Scrive globalist.it