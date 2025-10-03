Perché i quattro parlamentari italiani fermati con gli altri attivisti e giornalisti a bordo della Flotilla sono già su un volo che li sta riportando in Italia? Secondo quanto ricostruito dal Fatto – che ha avuto conferma da una autorevole fonte – l’accelerazione è avvenuta ieri sera, durante l’ora di cena, nel corso di un’interlocuzione tra il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, e l’omologo israeliano Gideon Sa’ar. Durante questa telefonata, Tajani avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto che i parlamentari fermati sarebbero stati rilasciati subito. Stiamo parlando del senatore M5s Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado e del deputato Arturo Scotto (entrambi Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, accordo tra i ministri Tajani e Sa’ar per liberare subito i parlamentari italiani