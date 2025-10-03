Flotilla accordo tra i ministri Tajani e Sa’ar per liberare subito i parlamentari italiani
Perché i quattro parlamentari italiani fermati con gli altri attivisti e giornalisti a bordo della Flotilla sono già su un volo che li sta riportando in Italia? Secondo quanto ricostruito dal Fatto – che ha avuto conferma da una autorevole fonte – l’accelerazione è avvenuta ieri sera, durante l’ora di cena, nel corso di un’interlocuzione tra il titolare della Farnesina, Antonio Tajani, e l’omologo israeliano Gideon Sa’ar. Durante questa telefonata, Tajani avrebbe avuto rassicurazioni sul fatto che i parlamentari fermati sarebbero stati rilasciati subito. Stiamo parlando del senatore M5s Marco Croatti, dell’eurodeputata Annalisa Corrado e del deputato Arturo Scotto (entrambi Pd) e dell’eurodeputata Benedetta Scuderi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Sumud Flotilla: “Secondo attacco di un drone”. La minaccia di Katz: “Senza accordo, Hamas e Gaza saranno distrutti”
La Flotilla rifiuta la proposta di invio di aiuti a Cipro | La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire" | Trump: "Sentito Netanyahu, vicini a un accordo per Gaza e la pace"
Trump: "Sentito Netanyahu, vicini a un accordo per Gaza e la pace" | La Flotilla rifiuta la proposta di invio di aiuti a Cipro | La Farnesina agli italiani a bordo: "Sconsigliato proseguire"
Il presidente ha sospeso l'accordo di libero scambio con Israele e sottolineato che "Netanyahu è un criminale internazionale che va catturato".
In primo piano in questa puntata: - Israele blocca la Flotilla, proteste e cortei nelle piazze europee - Medici di base, critiche all'indomani dell'accordo: "Non risolve le cose" - Metro Cagliari, cantiere infinito – Il Comune punta il dito contr
Flotilla, Tajani: "I 22 italiani fermati stanno bene". Sostegno al piano Usa per Gaza, ok dalla Camera con 182 sì - Il centrosinistra – con una risoluzione unitaria firmata da Partito Democratico, Movimento 5 Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – non dovrebbe votare contro il testo della maggioranza relativo al ...
Tajani: "Gli italiani sulla Flotilla hanno ignorato l'appello di Mattarella, ora stanno bene. Nessuna violenza da Israele" - "Secondo quanto appreso dalla nostra ambasciata a Tel Aviv la marina israeliana ha impiegato più di 16 navi nell'operazione", ha spiegato il ministro degli Esteri intervenendo nell'aula della Camera ...