Flotilla abbordata la Marinette | era l’ultima nave diretta verso Gaza

Ildifforme.it | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le Forze di Difesa Israeliane hanno arrestato 450 volontari, tra cui 46 italiani. Questi sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot in attesa della loro espulsione o di un processo. Se gli attivisti accetteranno di essere espulsi, in pochi giorni faranno ritorno in Europa. Al contrario il procedimento potrebbe essere più lungo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

