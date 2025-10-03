Flotilla abbordata la Marinette | era l’ultima nave diretta verso Gaza

Le Forze di Difesa Israeliane hanno arrestato 450 volontari, tra cui 46 italiani. Questi sono stati trasferiti nel carcere di Ketziot in attesa della loro espulsione o di un processo. Se gli attivisti accetteranno di essere espulsi, in pochi giorni faranno ritorno in Europa. Al contrario il procedimento potrebbe essere più lungo. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

