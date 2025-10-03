Flotilla abbordata attivisti reporter e deputati nel carcere di Ketziot Israele conferma | Una barca sta ancora navigando Dalla Turchia partono altre 45 imbarcazioni per Gaza – La diretta

Sono stati intercettati e arrestati dalle forze di difesa israeliane gli equipaggi delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Tra le persone fermate figurano anche 40 cittadini italiani, inclusi i parlamentari Benedetta Scuderi (Avs) e Marco Croatti (M5S). Secondo le ultime informazioni stanno per sbarcare nel porto israeliano di Ashdod dove verranno consegnati alla polizia: da lì saranno trasferiti con mezzi della polizia e del servizio penitenziario al grande carcere di Ketziot, nel Negev, a sud-ovest di BeerSheba, dove verranno presi in carico dal personale. Il ministro degli Esteri Tajani ha aggiornato il parlamento sulle condizioni degli attivisti italiani: «Gli abbordaggi sono stati pacifici e senza violenze, preceduti da numerose misure di avvicinamento partite dalla nave madre Alma». 🔗 Leggi su Open.online

