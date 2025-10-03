Flotilla abbordata a Gaza | chi è Margherita Cioppi l’attivista fiorentina nelle mani di Israele

Firenze, 3 ottobre 2025 – “Sono preoccupata, ma anche orgogliosa di lei. Non vedo l’ora di riabbracciala”. L’ultimo messaggio da sua figlia, Donatella, lo ha ricevuto ieri mattina, prima che la guardia costiera israeliana sequestrasse i cellulari a tutto l’equipaggio. Margherita Cioppi, 33enne di Barberino Tavarnelle, qualche settimana fa è salpata a bordo di ’Karma’ – una barca a vela di 44 piedi – per unirsi alla Global Sumud Flotilla, la spedizione umanitaria partita con l’obiettivo di arrivare a Gaza che ieri è stata fermata dalle forze navali di Israele a poche miglia di distanza dal porto di Ashdod. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Flotilla abbordata a Gaza: chi è Margherita Cioppi, l’attivista fiorentina nelle mani di Israele

