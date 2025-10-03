Flotilla a Saronno binari della stazione occupati e manifestazione in città
Questa mattina, 3 ottobre, anche il Saronnese ha visto la partecipazione di numerosi studenti allo sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flottilla. Il corteo, animato soprattutto da ragazzi delle scuole superiori, ha attraversato le vie cittadine raggiungendo diversi istituti, dove altri giovani si sono uniti alla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net
flotilla - saronno
