Flotilla a Saronno binari della stazione occupati e manifestazione in città

Ilnotiziario.net | 3 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina, 3 ottobre, anche il Saronnese ha visto la partecipazione di numerosi studenti allo sciopero indetto in solidarietà con la popolazione di Gaza e a sostegno della Global Sumud Flottilla. Il corteo, animato soprattutto da ragazzi delle scuole superiori, ha attraversato le vie cittadine raggiungendo diversi istituti, dove altri giovani si sono uniti alla . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - saronno

Flotilla, manifestazioni a Milano e Saronno, stasera flash mob all’ospedale di Garbagnate

Flotilla e manifestazioni per Gaza, binari occupati a Saronno, disagi per i viaggiatori sui treni

Flotilla e manifestazioni per Gaza, binari occupati a Saronno, disagi per i viaggiatori sui treni - Nuova serata di disagi sulla rete ferroviaria a causa delle mobilitazioni pro Palestina. Scrive ilnotiziario.net

Nel giorno dello sciopero generale doppio corteo nel centro di Saronno, bloccata la stazione - Grande partecipazione alla manifestazione indetta dalla rete 4 Passi di Pace in occasione dello sciopero generale ... Secondo varesenews.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Saronno Binari Stazione