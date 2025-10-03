Flotilla a Milano 10mila in corteo | applausi da automobilisti bloccati
In 10mila sono scesi in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla, il corteo partito da Piazzale Loreto ha attraversato Viale Abruzzi, Viale Regina Giovanna, per poi confluire in corso Buenos Aires e da lì in piazza San Babila e Piazza della Scala. Grandi i disagi per il traffico che è rimasto paralizzato per ore, ma tantissimi automobilisti in coda hanno suonato i clacson e applaudito i manifestanti: “Tornerò a casa a mezzanotte, ma sono dalla vostra”, ha detto un signore dalla sua macchina. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: flotilla - milano
Global Sumud Flotilla, la manifestazione a Milano
Il nuovo corteo pro Pal a Milano. In stazione Centrale bandiere palestinesi e barchette di carta della Global Sudum Flotilla
Manifestazione per Gaza a Milano: "Paralizzare il Paese se fermano la Flotilla"
Flotilla bloccata da Israele, a Milano scatta la manifestazione: corteo verso il centro https://ift.tt/mhXN2ar - X Vai su X
Proteste a sostegno della #Flotilla, #scioperogenerale il 3 ottobre. A Milano occupata la Statale - #GlobalSumudFlotilla #Gaza #Israele - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, a Milano 10mila in corteo: applausi da automobilisti bloccati - (LaPresse) In 10mila sono scesi in piazza a Milano in solidarietà della Global Sumud Flotilla, il corteo partito da Piazzale Loreto ha ... Secondo stream24.ilsole24ore.com
Il corteo per la Flotilla, ventimila in piazza da Loreto al Duomo: “Blocchiamo tutto”. Oggi sciopero e manifestazione - Questa mattina si replica: appuntamento alle 9 da Porta Venezia a piazza Leonardo. Riporta ilgiorno.it