Flotilla a Fiumicino i 4 parlamentari italiani Scuderi | Interrogati e perquisiti celle nelle camionette
Liberati quattro parlamentari italiani fermati da Israele mentre partecipavano alla Flotilla per Gaza. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi sono rientrati oggi a Roma, dopo ore di tensione e contatti diplomatici tra Tajani e il governo israeliano. Ma la crisi non è chiusa: secondo Al Jazeera, la Marinette, unica barca ancora operativa della flottiglia umanitaria, sta proseguendo la rotta verso Gaza, a 43 miglia nautiche dalla costa, sfidando il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - fiumicino
Fiumicino, banchi vuoti al Baffi: gli studenti aderiscono allo sciopero per Flotilla
I “dilemmi” di Schlein. Corrado, Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino. “Andare a prenderli o no?”
Flotilla: sbarcati a Fiumicino i 4 parlamentari. Comitato di accoglienza: Schlein, Patuanelli, Bonelli
Atterrati a Fiumicino i 4 parlamentari a bordo della Flotilla https://ilfaroonline.it/2025/10/03/atterrati-a-fiumicino-i-4-parlamentari-a-bordo-della-flotilla/619800/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter… #news #notizie #cronaca - X Vai su X
L'arrivo a Fiumicino dei parlamentari italiani della #Flotilla - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, atterrato a Fiumicino l'aereo con 4 parlamentari italiani. Fermata l'ultima barca verso Gaza - Intanto la Marinette, ultima barca rimasta, continua a dirigersi verso Gaza nonostante gli avvertimenti di Tel Aviv ... Scrive ilgiornale.it
Flotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... Lo riporta ansa.it