Flotilla a Fiumicino i 4 parlamentari italiani Scuderi | Interrogati e perquisiti celle nelle camionette

Liberati quattro parlamentari italiani fermati da Israele mentre partecipavano alla Flotilla per Gaza. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi sono rientrati oggi a Roma, dopo ore di tensione e contatti diplomatici tra Tajani e il governo israeliano. Ma la crisi non è chiusa: secondo Al Jazeera, la Marinette, unica barca ancora operativa della flottiglia umanitaria, sta proseguendo la rotta verso Gaza, a 43 miglia nautiche dalla costa, sfidando il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

