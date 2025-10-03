Flotilla a Fiumicino i 4 parlamentari italiani Scuderi | Interrogati e perquisiti celle nelle camionette

Liberati quattro parlamentari italiani fermati da Israele mentre partecipavano alla Flotilla per Gaza. Marco Croatti, Annalisa Corrado, Arturo Scotto e Benedetta Scuderi sono rientrati oggi a Roma, dopo ore di tensione e contatti diplomatici tra Tajani e il governo israeliano. Ma la crisi non è chiusa: secondo Al Jazeera, la Marinette, unica barca ancora operativa della flottiglia umanitaria, sta proseguendo la rotta verso Gaza, a 43 miglia nautiche dalla costa, sfidando il blocco israeliano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Flotilla, a Fiumicino i 4 parlamentari italiani. Scuderi: "Interrogati e perquisiti, celle nelle camionette"

Fiumicino, banchi vuoti al Baffi: gli studenti aderiscono allo sciopero per Flotilla

I “dilemmi” di Schlein. Corrado, Scotto e gli altri della flotilla alle 13.30 a Fiumicino. “Andare a prenderli o no?”

Flotilla: sbarcati a Fiumicino i 4 parlamentari. Comitato di accoglienza: Schlein, Patuanelli, Bonelli

flotilla fiumicino 4 parlamentariFlotilla, atterrato a Fiumicino l'aereo con 4 parlamentari italiani. Fermata l'ultima barca verso Gaza - Intanto la Marinette, ultima barca rimasta, continua a dirigersi verso Gaza nonostante gli avvertimenti di Tel Aviv ... Scrive ilgiornale.it

flotilla fiumicino 4 parlamentariFlotilla, Ben Gvir: gli attivisti restino in carcere per mesi. A Fiumicino i 4 parlamentari italiani - L'ambasciatore italiano in Israele: 'Non c'è stato alcun malt ... Lo riporta ansa.it

