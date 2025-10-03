Flotilla 4 parlamentari fermati | poi l’annuncio Lo hanno fatto solo a loro

Nei giorni scorsi, l’attenzione internazionale si è focalizzata sulla Global Sumud Flotilla, un’iniziativa navale che aveva lo scopo di consegnare aiuti umanitari alla popolazione di Gaza, sottoposta a un lungo assedio. A bordo delle imbarcazioni si trovavano centinaia di attivisti provenienti da numerosi Paesi, tra cui decine di cittadini italiani. Nelle acque internazionali, la Marina israeliana ha intercettato la Flotilla, scortando le navi verso il porto di Ashdod. L’abbordaggio, avvenuto nella notte tra il 1° e il 2 ottobre, ha portato al fermo di numerosi partecipanti, poi trasferiti in centri di detenzione in attesa di identificazione. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - Flotilla, 4 parlamentari fermati: poi l’annuncio. Lo hanno fatto solo a loro

In questa notizia si parla di: flotilla - parlamentari

Attaccata la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Distrutte le vele, nessun ferito

Bombe sonore contro la Flotilla: colpita anche la barca sui cui viaggiano i parlamentari M5s e Avs e la ‘nostra’ Otaria. Danni, ma nessun ferito

Anche quattro parlamentari italiani a bordo della Global Flotilla

I 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi. Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. - X Vai su X

«Al momento il piano stabilito è che tutti gli attivisti, compresi i parlamentari e i giornalisti, siano portati nel carcere di Ketziot». È quanto fanno sapere fonti dei legali della Flotilla Italia Vai su Facebook

I 4 parlamentari italiani che erano sulla Flotilla sono stati liberati. Torneranno oggi - Croatti (M5s), i dem Scotto e Corrado, e Scuderi di Avs sono stato trasferiti all'aeroporto di Tel Aviv e arriveranno in Italia oggi. ilfoglio.it scrive

Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Marinette continua navigazione verso Gaza. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo Flotilla, liberi 4 parlamentari italiani. Segnala tg24.sky.it