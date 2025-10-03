flavio cobolli dura un set contro munar ed esce subito a shanghai

Il match d’esordio è anche quello dell’uscita di scena per Flavio Cobolli al Masters 1000 di Shanghai. Il numero 3 d’Italia viene eliminato dallo spagnolo Jaume Munar con il punteggio di 7-5 6-1, finendo sostanzialmente fuori dalla partita dopo il primo set contro un giocatore che, nel 2025, sui campi veloci ha saputo ottenere i migliori risultati della propria carriera. Adesso ci sarà il trittico Almaty-Vienna-Parigi (che non è più Bercy, ma La Defense). Si parte subito con un game tiratissimo, il secondo, nel quale Cobolli deve sempre superarsi per riuscire a vincere la resistenza di un Munar che difficilmente si riesce a sfondare da fondo, soprattutto quando si entra nello scambio in modo piuttosto pesante. 🔗 Leggi su Oasport.it

